Monnaie

Patrimoines à savourer dans le parc du château du Mortier à Monnaie

Avenue de Flavigny Monnaie Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 18:00:00

fin : 2026-08-28 19:45:00

Date(s) :

2026-08-28

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année ! Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !

Suivez notre guide dans la visite exceptionnelle d’un site privé spécialement ouvert pour l’occasion, puis dégustez de délicieux produits locaux dans un cadre privilégié !

CHÂTEAU DU MORTIER à Monnaie.

Au tout début du XXe siècle, l’architecte Pierre-Victor Cuvillier conçoit un château de béton, au décor polychrome de brique. Au milieu d’un domaine de 270 ha, le parc, dessiné par l’architecte-paysagiste Louis Decorges, vous ouvre exceptionnellement ses portes !

Durée 1h45 environ. Stationnement dans l’allée forestière en arrivant sur le site.

Cette action vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine. RÉSERVATION OBLIGATOIRE NOMBRE DE PLACES LIMITÉ ! Ouverture de la billetterie le 13 mai 2026. 12 .

Avenue de Flavigny Monnaie 37380 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

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English :

The Pays d?art et d?histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities throughout the year! You’re in the Pays d’art et d’histoire!

L’événement Patrimoines à savourer dans le parc du château du Mortier à Monnaie Monnaie a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT 37