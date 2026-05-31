Visite de l’église de Monnaie, Eglise Saint-Martin de Monnaie, Monnaie
Visite de l’église de Monnaie, Eglise Saint-Martin de Monnaie, Monnaie samedi 4 juillet 2026.
Visite de l’église de Monnaie Samedi 4 juillet, 20h00 Eglise Saint-Martin de Monnaie Indre-et-Loire
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T20:00:00+02:00 – 2026-07-04T21:15:00+02:00
Fin : 2026-07-04T20:00:00+02:00 – 2026-07-04T21:15:00+02:00
Eglise Saint-Martin de Monnaie rue Alfred Tiphaine Monnaie Monnaie 37380 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.paysloiretouraine.fr/inscription-animations-pah/ »}]
Visite guidée gratuite vitrail Renaissance
Vitrail Van Guy de l’église de Monnaie, Pays d’art et d’histoire Loire Touraine
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