Visite découverte Voyages à Monnaie Monnaie
Visite découverte Voyages à Monnaie Monnaie mardi 4 août 2026.
Monnaie
Visite découverte Voyages à Monnaie
47 Rue Alfred Tiphaine Monnaie Indre-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 18:00:00
fin : 2026-08-04 19:30:00
Date(s) :
2026-08-04
Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année ! Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !
VOYAGES À MONNAIE
Entouré de vastes zones boisées, l’habitat de Monnaie se développe le long d’une voie romaine, puis de la grande route de Paris à l’Espagne. Divers commerces et artisans vivent de la route charrons, bourreliers, aubergistes, relais de poste aux chevaux… Au XVIIIe siècle, la création de la route nationale n°10 vient bouleverser le visage du bourg. A partir de 1867, le chemin de fer vient à son tour changer la vie des Modéniens !
RDV devant l’église. Durée 1h30 environ. Cette action vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine. RÉSERVATION CONSEILÉE. Vous avez le choix soit, de réserver et de payer en ligne, soit de préréserver en ligne et de payer sur place le jour J. Ouverture de la billetterie le 13 mai 2026. 7 .
47 Rue Alfred Tiphaine Monnaie 37380 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr
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English :
The Pays d?art et d?histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities throughout the year! You’re in the Pays d’art et d’histoire!
L’événement Visite découverte Voyages à Monnaie Monnaie a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT 37
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