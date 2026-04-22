Monnaie

RDV Aux Jardins 2026 Mon doudou fait la visite dans le parc du château du Mortier

28 Avenue de Flavigny Monnaie Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 16:00:00

fin : 2026-06-07 16:45:00

Date(s) :

2026-06-07

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année ! Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !

Cette action gratuite vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine dans le cadre des Rendez-Vous aux jardins 2026 ! Réservation conseillée sur www.paysloiretouraine.fr. Ouverture de la billetterie le 13 mai 2026. .

28 Avenue de Flavigny Monnaie 37380 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

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English :

The Pays d?art et d?histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities throughout the year! You’re in the Pays d’art et d’histoire!

L’événement RDV Aux Jardins 2026 Mon doudou fait la visite dans le parc du château du Mortier Monnaie a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT 37