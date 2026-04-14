Mon doudou fait la visite, Parc du château du Mortier, Monnaie
Mon doudou fait la visite, Parc du château du Mortier, Monnaie dimanche 7 juin 2026.
Mon doudou fait la visite Dimanche 7 juin, 16h00 Parc du château du Mortier Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:45:00+02:00
Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:45:00+02:00
Joséphine la petite oursonne te fait découvrir ses endroits préférés du parc du Mortier ! Une balade pleine de surprises autour des 5 sens. Amène ton doudou !
À partir de 2 ans
Parc du château du Mortier Le Mortier, Monnaie Monnaie 37380 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Au tout début du XXe siècle, l’architecte Pierre-Victor Cuvillier conçoit un château de béton, au décor polychrome de brique. Le parc du domaine, dessiné par l’architecte-paysagiste Louis Decorges, vous ouvre exceptionnellement ses portes ! Parking en épis à l’entrée du site
Joséphine la petite oursonne te fait découvrir ses endroits préférés du parc du Mortier ! Une balade pleine de surprises autour des 5 sens. Amène ton doudou !
Mon doudou fait la visite au Mortier © PAH Loire Touraine