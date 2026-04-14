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Mon doudou fait la visite, Parc du château du Mortier, Monnaie

Mon doudou fait la visite, Parc du château du Mortier, Monnaie

Mon doudou fait la visite, Parc du château du Mortier, Monnaie dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Parc du château du Mortier

Adresse : Le Mortier, Monnaie

Ville : 37380 Monnaie

Département : Indre-et-Loire

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Mon doudou fait la visite Dimanche 7 juin, 16h00 Parc du château du Mortier Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:45:00+02:00
Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:45:00+02:00

Joséphine la petite oursonne te fait découvrir ses endroits préférés du parc du Mortier ! Une balade pleine de surprises autour des 5 sens. Amène ton doudou !
À partir de 2 ans

Parc du château du Mortier Le Mortier, Monnaie Monnaie 37380 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Au tout début du XXe siècle, l’architecte Pierre-Victor Cuvillier conçoit un château de béton, au décor polychrome de brique. Le parc du domaine, dessiné par l’architecte-paysagiste Louis Decorges, vous ouvre exceptionnellement ses portes ! Parking en épis à l’entrée du site
Joséphine la petite oursonne te fait découvrir ses endroits préférés du parc du Mortier ! Une balade pleine de surprises autour des 5 sens. Amène ton doudou !

Mon doudou fait la visite au Mortier © PAH Loire Touraine

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