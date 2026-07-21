La nuit des étoiles 2026 Landerneau
samedi 8 août 2026 · Landerneau
Informations pratiques
Landerneau
La nuit des étoiles 2026
route de Ty Croas Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 22:30:00
fin : 2026-08-09 02:00:00
Date(s) :
2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09
Découverte et Observation du ciel étoilé
Venez découvrir gratuitement les merveilles du ciel d’été à l’œil nu et à travers les télescopes du club constellations, amas d’étoiles, nébuleuses, galaxies, planètes et, si le ciel est favorable, quelques étoiles filantes. Les membres d’Alnitak seront heureux de partager leur passion et de répondre à toutes vos questions.
Des lunettes éclipses officielles de l’AFA seront en vente à 1,5€.
– Animation ouverte à tous, petits et grands, débutants comme passionnés.
– Le rendez-vous est au site de l’Astroclub Alnitak à La Martyre (en bordure de la RD25, à proximité de l’aire de déchets verts).
– Parking sur place. .
route de Ty Croas Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 7 85 01 10 65
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement La nuit des étoiles 2026 Landerneau a été mis à jour le 2026-07-21 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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