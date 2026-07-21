Informations pratiques

Landerneau

La nuit des étoiles 2026

route de Ty Croas Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 22:30:00

fin : 2026-08-09 02:00:00

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09

Découverte et Observation du ciel étoilé

Venez découvrir gratuitement les merveilles du ciel d’été à l’œil nu et à travers les télescopes du club constellations, amas d’étoiles, nébuleuses, galaxies, planètes et, si le ciel est favorable, quelques étoiles filantes. Les membres d’Alnitak seront heureux de partager leur passion et de répondre à toutes vos questions.

Des lunettes éclipses officielles de l’AFA seront en vente à 1,5€.

– Animation ouverte à tous, petits et grands, débutants comme passionnés.

– Le rendez-vous est au site de l’Astroclub Alnitak à La Martyre (en bordure de la RD25, à proximité de l’aire de déchets verts).

– Parking sur place. .

route de Ty Croas Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 7 85 01 10 65

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English :

L’événement La nuit des étoiles 2026 Landerneau a été mis à jour le 2026-07-21 par OT LANDERNEAU DAOULAS