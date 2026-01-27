La nuit des étoiles Gare des Ramières Allex

La nuit des étoiles

Gare des Ramières 11, Chemin des Fouilles Allex Drôme

Début : 2026-08-06 20:00:00

fin : 2026-08-06 23:00:00

2026-08-06

Le pic de la pluie d’étoiles filantes n’est pas loin. Partez accompagnés sur la Réserve naturelle nationale, levez les yeux et faites un voeu !

Gare des Ramières 11, Chemin des Fouilles Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 04 41 info@lagaredesramieres.com

The peak of the shooting star shower is just around the corner. Take a guided tour of the National Nature Reserve, look up and make a wish!

