La nuit des étoiles Gare des Ramières Allex
La nuit des étoiles Gare des Ramières Allex jeudi 6 août 2026.
La nuit des étoiles
Gare des Ramières 11, Chemin des Fouilles Allex Drôme
Début : 2026-08-06 20:00:00
fin : 2026-08-06 23:00:00
2026-08-06
Le pic de la pluie d’étoiles filantes n’est pas loin. Partez accompagnés sur la Réserve naturelle nationale, levez les yeux et faites un voeu !
Gare des Ramières 11, Chemin des Fouilles Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 04 41 info@lagaredesramieres.com
English :
The peak of the shooting star shower is just around the corner. Take a guided tour of the National Nature Reserve, look up and make a wish!
