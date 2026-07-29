La nuit des étoiles Plaine des sports Plaine des Sports Fontenay-le-Comte

Informations pratiques

Fontenay-le-Comte

La nuit des étoiles Plaine des sports

Plaine des Sports Avenue du Général de Gaulle Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 21:30:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-08

L’Astro Club 85 vous invite à découvrir le ciel étoilé.

Entrée gratuite

Rendez-vous Plaine des Sports à Fontenay-le-Comte

Comme chaque année, l’AFA (Association Française d’Astronomie) organise au niveau national la Nuit des Etoiles. C’est l’occasion de sortir et lever les yeux vers les merveilles du ciel étoilé.

Nous vous invitons le samedi 08 Août à nous rejoindre à la Plaine des sports de Fontenay-le-Comte, à 21h30.

Au programme de la soirée:

Diaporama sur le thème du soleil et des éclipses avec des explications et conseils d’observation pour l’éclipse du 12 août.

Observation guidée du ciel à l’oeil nu et avec plusieurs instruments (lunettes et télescopes) mis à disposition du public.

Des cartes du ciel seront remises aux participants. .

Plaine des Sports Avenue du Général de Gaulle Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 86 98 38 12 cyrille.baudouin@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Astro Club 85 invites you to discover the starry sky.

L’événement La nuit des étoiles Plaine des sports Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin