La nuit des étoiles Plaine des sports Plaine des Sports Fontenay-le-Comte
samedi 8 août 2026 · Plaine des Sports · Fontenay-le-Comte
Informations pratiques
Fontenay-le-Comte
La nuit des étoiles Plaine des sports
Plaine des Sports Avenue du Général de Gaulle Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:30:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-08
L’Astro Club 85 vous invite à découvrir le ciel étoilé.
Entrée gratuite
Rendez-vous Plaine des Sports à Fontenay-le-Comte
Comme chaque année, l’AFA (Association Française d’Astronomie) organise au niveau national la Nuit des Etoiles. C’est l’occasion de sortir et lever les yeux vers les merveilles du ciel étoilé.
Nous vous invitons le samedi 08 Août à nous rejoindre à la Plaine des sports de Fontenay-le-Comte, à 21h30.
Au programme de la soirée:
Diaporama sur le thème du soleil et des éclipses avec des explications et conseils d’observation pour l’éclipse du 12 août.
Observation guidée du ciel à l’oeil nu et avec plusieurs instruments (lunettes et télescopes) mis à disposition du public.
Des cartes du ciel seront remises aux participants. .
Plaine des Sports Avenue du Général de Gaulle Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 86 98 38 12 cyrille.baudouin@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Astro Club 85 invites you to discover the starry sky.
L’événement La nuit des étoiles Plaine des sports Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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