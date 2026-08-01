La Nuit des Etoiles maison des vautours Rémuzat

Informations pratiques

Rémuzat

La Nuit des Etoiles

maison des vautours 8 Place Du Champ De Mars Rémuzat Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

La nuit des étoiles de Rémuzat, organisée par Le CAIRe. Animation assurée par Cyrille Aumasson de l’Observatoire des Baronnies Provençales de Moydans accompagné de Christian Manasterski.

Repas tiré du sac

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maison des vautours 8 Place Du Champ De Mars Rémuzat 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 05 33 27 car26@laposte.net

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English :

The Night of the Stars in Rémuzat, organized by Le CAIRe. The event was led by Cyrille Aumasson of the Observatoire des Baronnies Provençales in Moydans, accompanied by Christian Manasterski.

Packed dinner

L’événement La Nuit des Etoiles Rémuzat a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale