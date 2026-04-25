La Nuit des Musées au Musée de la Camargue Musée de la Camargue Arles

Arles

La Nuit des Musées au Musée de la Camargue

Samedi 23 mai 2026 de 19h à 0h. Musée de la Camargue Mas du Pont de Rousty Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 00:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Nuit Européenne des Musées au Musée de la Camargue

Randonnée étoilée sur le sentier du Mas du Pont de Rousty observation de la faune sauvage, du ciel et des étoiles accompagnées des astronomes du Pays d’Arles et d’un chargé de mission du Parc naturel régional de Camargue.

Départ du parking du musée à 20h30.

Visite libre et gratuite du musée et de ses expositions de 19h à minuit.

Réservation conseillée .

Musée de la Camargue Mas du Pont de Rousty Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 10 82 musee@parc-camargue.fr

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English :

European Museum Night at the Musée de la Camargue

L’événement La Nuit des Musées au Musée de la Camargue Arles a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme d’Arles