La Nuit des musées au Préau des Accoules Musée des enfants Musée des Enfants Préau des Accoules Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

La Nuit des musées au Préau des Accoules Musée des enfants

Samedi 23 mai 2026 de 19h à 23h. Musée des Enfants Préau des Accoules 29 Montée Des Accoules Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Rendez-vous au Préau des Accoules Musée des enfants samedi 23 mai de 19h à 23h !Enfants

Musée ouvert de 19h à 23h



► Exposition L’Art de grandir

Jusqu’au 25 juillet 2026



► Atelier & concert avec le groupe AtomeKeṛmous

La rencontre du groupe est purement marseillaise.

Elle s’articule autour du compositeur et joueur de mandole belgo-algérien Samir Mohellebi qui s’est entouré du oudiste Christos Karypidis et du percussionniste Salvio La Rocca. L’un étant franco-grec et l’autre napolitain,.. qui aurait rêvé mieux pour représenter l’esprit méditerranéeen !

Le point de départ de ce projet est avant tout leur passion pour la musique qui se joue dans la rue, dans les tavernes, celle qui fait partie de la vie de tous les jours et qui convie l’entourage à faire partie prenante du concert.

À travers ces instruments, une certaine histoire des flux migratoires est racontée, ils véhiculent l’esprit berbère, arabe et aussi du levant.



– À 16h Participez à un atelier de découverte d’instruments de musique avec le groupe Atome Kermous. Vous assisterez à une démonstration de l’ensemble et de chaque instrument et découvrirez leur origine, leur fabrication, leur contexte d’utilisation… Les enfants pourront alors passer à la pratique et à tour de rôle venir essayer les différents instruments. L’atelier se conclura par un dernier morceau du groupe en incluant le jeune public soit avec le rythme, soit avec la voix.



– À 20h concert du groupe AtomeKeṛmous



– Tout au long de la soirée un atelier en autonomie sera proposé.





• Gratuit

• Sans réservation, dans la limite des places disponibles .

Musée des Enfants Préau des Accoules 29 Montée Des Accoules Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

See you at the Préau des Accoules Children’s Museum on Saturday, May 23rd from 7pm to 11pm!

L’événement La Nuit des musées au Préau des Accoules Musée des enfants Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-27 par Ville de Marseille