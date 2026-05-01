LA NUIT DES MUSÉES MUSÉE DE LA FAIENCE Martres-Tolosane

Martres-Tolosane

LA NUIT DES MUSÉES

MUSÉE DE LA FAIENCE Grand-Rue de l’Église Martres-Tolosane Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Spectacle Musée haut musée bas proposé dans le cadre de la Nuit des musées et des 20 ans du musée de la faïence de Martres-Tolosane.

Pour la Nuit des Musées et dans le cadre des 20 ans du Musée de la faïence de Martres-Tolosane, ils seront une douzaine d’acteurs de l’Association Multiples Expressions (AME) de Bérat qui viendront nous proposer la pièce Musée haut, Musée bas sous forme de saynètes dans les différentes pièces du Musée de la faïence.

Teaser de la pièce

Un conservateur terrorisé par les plantes vertes, des gardiens épuisés par Rodin, une voiture égarée au parking Rembrandt, des provinciaux amoureux des impressionnistes, ils sont tous là dans ce musée pas si imaginaire…… .

MUSÉE DE LA FAIENCE Grand-Rue de l’Église Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 91 41

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English :

Musée haut musée bas show as part of Museum Night and the 20th anniversary of the Martres-Tolosane earthenware museum.

L’événement LA NUIT DES MUSÉES Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-05-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE