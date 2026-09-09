UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Obernai

La Nuit du Frisson 29e édition Obernai

samedi 31 octobre 2026 · Obernai

La Nuit du Frisson 29e édition Obernai

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
dimanche 1 novembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
rue Athic
Ville
67210 Obernai
Département
Bas-Rhin
Tarif

Obernai

La Nuit du Frisson 29e édition

rue Athic Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-31 14:30:00
fin : 2026-10-31 23:59:00

Date(s) :
2026-10-31 2026-11-01

La Nuit du Frisson est de retour avec un après-­midi et une nuit entière pour se faire (très) peur. 8 films, 1 atelier maquillage et un ciné­-goûter, tout le monde trouvera son bonheur !
La Nuit du Frisson est de retour à Obernai avec un après-midi suivi d’une nuit entière pour se faire (très) peur. Avec 8 films, 1 atelier maquillage et un ciné-goûter, les familles comme les fans d’horreur trouveront leur bonheur !

Toutes les informations et programmation (à venir) sur www.13esens.com

Sur place Vente de pop-corn et boissons // Soupe à la citrouille offerte !

Tarif unique 5 € par film // Ciné-goûter 6 €
Pass Nuit du Frisson 28 € (hors ciné-goûter 7 films)
Atelier maquillage sur présentation d’un ticket de cinéma.   .

rue Athic Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 68 19  contact@13esens.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Nuit du Frisson is back with an afternoon and a whole night of (very) scary fun. With 8 movies, 1 makeup workshop, and a movie-and-snack event, there’s something for everyone!

L’événement La Nuit du Frisson 29e édition Obernai a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de tourisme d’Obernai

À voir aussi à Obernai (Bas-Rhin)