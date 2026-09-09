Informations pratiques

Obernai

La Nuit du Frisson 29e édition

rue Athic Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-31 14:30:00

fin : 2026-10-31 23:59:00

Date(s) :

2026-10-31 2026-11-01

La Nuit du Frisson est de retour avec un après-­midi et une nuit entière pour se faire (très) peur. 8 films, 1 atelier maquillage et un ciné­-goûter, tout le monde trouvera son bonheur !

La Nuit du Frisson est de retour à Obernai avec un après-midi suivi d’une nuit entière pour se faire (très) peur. Avec 8 films, 1 atelier maquillage et un ciné-goûter, les familles comme les fans d’horreur trouveront leur bonheur !

Toutes les informations et programmation (à venir) sur www.13esens.com

Sur place Vente de pop-corn et boissons // Soupe à la citrouille offerte !

Tarif unique 5 € par film // Ciné-goûter 6 €

Pass Nuit du Frisson 28 € (hors ciné-goûter 7 films)

Atelier maquillage sur présentation d’un ticket de cinéma. .

rue Athic Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 68 19 contact@13esens.com

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English :

La Nuit du Frisson is back with an afternoon and a whole night of (very) scary fun. With 8 movies, 1 makeup workshop, and a movie-and-snack event, there’s something for everyone!

L’événement La Nuit du Frisson 29e édition Obernai a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de tourisme d’Obernai