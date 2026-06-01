La Nuit du Handicap Bordeaux 2026, Place Gaviniès, Bordeaux

La Nuit du Handicap Bordeaux 2026 Samedi 13 juin, 16h00 Place Gaviniès Gironde

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T21:00:00+02:00

La Nuit du Handicap fait son grand retour à Bordeaux !

Après plusieurs années d’absence, la Nuit du Handicap revient enfin dans la capitale girondine pour une édition 2026 placée sous le signe du partage, de la découverte et de la convivialité.

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 13 juin 2026, sur la Place Gaviniès à Bordeaux, entre 16h et 21h !

Un événement inclusif et festif

Bien plus qu’un simple événement, la Nuit du Handicap est un moment fort qui met à l’honneur les talents des personnes en situation de handicap, tout en favorisant les rencontres avec le grand public.

L’objectif ? Faire évoluer les regards, briser les idées reçues et créer du lien dans une ambiance chaleureuse et festive.

Vous êtes invité.e à y vivre une expérience humaine riche en émotions, en découvertes et en échanges.

Un programme pour tous les goûts

De nombreuses animations viendront rythmer l’événement, avec des stands d’animations inclusives proposés par des associations engagées, une scène ouverte accueillant des artistes amateur.rice.s et professionnel.le.s, ainsi qu’un buffet gourmand composé de douceurs sucrées et salées à partager.

Un projet porté par des acteur.rice.s engagée.s

Cette initiative est rendue possible grâce à l’implication de nombreuses structures, dont on retrouve parmi les porteur.euse.s de projet : l’Association Nationale de la Nuit du Handicap et Cultures du Cœur Gironde.

Ainsi que de nombreuses structures partenaires comme Chiens Guides Aliénor, UNADEV, Cultive tes rêves de Solidarité, l’Association Mon Vélo, Ma Santé ou encore le Comité Départemental du Sport Adapté de la Gironde.

✨ Rejoignez le mouvement !

La Nuit du Handicap à Bordeaux s’annonce comme un temps fort de l’été 2026. Venez nombreux.euses célébrer la diversité et construire ensemble une société plus inclusive.

Envie de nous soutenir ? Contribuez à notre campagne de dons pour nous aider à financer la Nuit du Handicap 2026 !

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Créée en 2018, La Nuit du Handicap, a pour but de valoriser les talents des personnes en situation de handicap à travers la tenue d’un événement festif et inclusif. Festif Handicap