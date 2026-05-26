La Nuit du Rondeau TARBES Tarbes

Tarbes

La Nuit du Rondeau

TARBES 3 Route de Bours Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

La Nuit du Rondeau est un festival organisé par l’Ecole Tarbaise de Musique et Traditions, mettant à l’honneur la musique et la danse traditionnelles.

Des stages de musique et de danse durant la journée du samedi et un bal gascon toute la nuit.

Repas du soir (cuisine maison) à réserver, buvette toute la nuit, ambiance festive.

> Renseignements, programme, tarifs et inscription aux stages sur le site de l’ETMT (bloc Coordonnées)

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TARBES 3 Route de Bours Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

La Nuit du Rondeau is a festival organized by the Ecole Tarbaise de Musique et Traditions, featuring traditional music and dance.

Music and dance workshops on Saturday and a Gascon ball all night long.

Evening meal (home cooking) to reserve, refreshment bar all night, festive atmosphere.

> Information, program, prices and registration on the ETMT website (Contact block)

L’événement La Nuit du Rondeau Tarbes a été mis à jour le 2026-05-22 par OT de Tarbes|CDT65