UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · PARIS

La Nuit Étoilée • Théâtre Majâz Le Grand Parquet PARIS

vendredi 22 janvier 2027 · Le Grand Parquet · PARIS

La Nuit Étoilée • Théâtre Majâz Le Grand Parquet PARIS

Informations pratiques

Début
vendredi 22 janvier 2027
Fin
vendredi 22 janvier 2027
Lieu
Le Grand Parquet
Adresse
Jardins d'Eole - 35 rue d'Aubervilliers
Ville
75018 PARIS
Département
Paris

La nuit, Serge, le père, se transforme en TéléSerge, smartphone manipulateur qui dévoile les entrailles d’une technologie envahissante et façonnée par nos désirs… Entre satire et dystopie, le spectacle est une fable sur notre incapacité à déconnecter et interroge la machine comme reflet de nos contradictions humaines.

Une famille part camper pour une « détox numérique », mais l’expérience vire rapidement au fiasco : sans 4G, les gestes simples deviennent insurmontables !
Le vendredi 22 janvier 2027
de 19h00 à 20h00
payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-01-22T20:00:00+01:00
fin : 2027-01-22T21:00:00+01:00
Date(s) : 2027-01-22T19:00:00+02:00_2027-01-22T20:00:00+02:00

Le Grand Parquet Jardins d’Eole – 35 rue d’Aubervilliers  75018 PARIS
https://www.legrandparquet.fr/agenda/la-nuit-etoilee/ +33140037223 resa@legrandparquet.fr


Afficher la carte du lieu Le Grand Parquet et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)