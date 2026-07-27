La Nuit Étoilée • Théâtre Majâz Le Grand Parquet PARIS

Informations pratiques

La nuit, Serge, le père, se transforme en TéléSerge, smartphone manipulateur qui dévoile les entrailles d’une technologie envahissante et façonnée par nos désirs… Entre satire et dystopie, le spectacle est une fable sur notre incapacité à déconnecter et interroge la machine comme reflet de nos contradictions humaines.

Une famille part camper pour une « détox numérique », mais l’expérience vire rapidement au fiasco : sans 4G, les gestes simples deviennent insurmontables !

Le vendredi 22 janvier 2027

de 19h00 à 20h00

payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-01-22T20:00:00+01:00

fin : 2027-01-22T21:00:00+01:00

Date(s) : 2027-01-22T19:00:00+02:00_2027-01-22T20:00:00+02:00

Le Grand Parquet Jardins d’Eole – 35 rue d’Aubervilliers 75018 PARIS

https://www.legrandparquet.fr/agenda/la-nuit-etoilee/ +33140037223 resa@legrandparquet.fr



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