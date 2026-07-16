La Nuit européenne des musées à la Grande galerie de l’évolution Grande galerie de l’évolution – Jardin des Plantes Paris
jeudi 16 juillet 2026 · Grande galerie de l'évolution - Jardin des Plantes · Paris
Informations pratiques
De la faune aquatique à la grande caravane des animaux de la savane africaine, en passant par les forêts tropicales et les animaux disparus, profitez de la Nuit des musées pour (re)découvrir les collections permanentes de ce lieu magique. Dans un écrin architectural exceptionnel, les milliers de spécimens exposés en font un lieu unique pour s’émerveiller et explorer les origines de la vie, la diversité des espèces et la place de l’humain dans la nature.
Entrée libre de 19 h à minuit (dernière entrée à 23 h 00).
Chaque année, la Grande Galerie de l’Évolution vous ouvre ses portes pour une soirée d’exception ! Rendez-vous le 17 mai pour la Nuit européenne des musées.
Du jeudi 16 juillet 2026 au mardi 04 janvier 2028 :
payant
De 11 à 14 euros.
L’achat d’un billet donne accès à l’exposition et à la Grande Galerie de l’Évolution
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-16T02:00:00+02:00
fin : 2028-01-05T00:59:59+01:00
Date(s) :
Grande galerie de l’évolution – Jardin des Plantes 2 place Valhubert 75005 Paris
https://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr/expo-traces-dinosaures
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