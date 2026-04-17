Arles

La Nuit Européenne des Musées Arles 2026

Samedi 23 mai 2026 de 18h à 0h. Les musées de la ville Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 00:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Laissez-vous émerveiller par la Nuit des Musées 2026 à Arles !

Samedi 23 mai, les portes des Musées et Fondations s’ouvrent à vous jusqu’au cœur de la nuit pour une expérience inoubliable.

Que vous soyez passionnés d’histoire, amateurs d’art ou simples curieux, la Nuit des Musées est l’occasion parfaite de découvrir ou redécouvrir les établissements culturels qui font la renommée de notre ville.

Rejoignez-nous pour une soirée où la culture prend vie, où les musées deviennent le théâtre de vos émotions et où les rencontres artistiques vous transportent dans un autre univers. .

Les musées de la ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Marvel at the Nuit des Musées 2026 in Arles!

L’événement La Nuit Européenne des Musées Arles 2026 Arles a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme d’Arles