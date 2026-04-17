La Nuit Européenne des Musées Arles 2026 Arles
La Nuit Européenne des Musées Arles 2026 Arles samedi 23 mai 2026.
Arles
La Nuit Européenne des Musées Arles 2026
Samedi 23 mai 2026 de 18h à 0h. Les musées de la ville Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 00:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Laissez-vous émerveiller par la Nuit des Musées 2026 à Arles !
Samedi 23 mai, les portes des Musées et Fondations s’ouvrent à vous jusqu’au cœur de la nuit pour une expérience inoubliable.
Que vous soyez passionnés d’histoire, amateurs d’art ou simples curieux, la Nuit des Musées est l’occasion parfaite de découvrir ou redécouvrir les établissements culturels qui font la renommée de notre ville.
Rejoignez-nous pour une soirée où la culture prend vie, où les musées deviennent le théâtre de vos émotions et où les rencontres artistiques vous transportent dans un autre univers. .
Les musées de la ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20
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English :
Marvel at the Nuit des Musées 2026 in Arles!
L’événement La Nuit Européenne des Musées Arles 2026 Arles a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme d’Arles
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