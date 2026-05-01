La Nuit Européenne des musées au MuPop MuPop (Music Museum) Montluçon
La Nuit Européenne des musées au MuPop MuPop (Music Museum) Montluçon samedi 23 mai 2026.
Montluçon
La Nuit Européenne des musées au MuPop
MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 22:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Venez découvrir le MuPop de Montluçon en nocturne à l’occasion de la Nuit Européenne des Musées C’est l’occasion rêvée de (re)découvrir ses collections autrement !
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MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 19 62 contact@mupop.fr
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English :
Come and discover Montluçon?s MuPop by night for the Nuit Européenne des Musées: it?s the perfect opportunity to (re)discover its collections in a whole new way!
L’événement La Nuit Européenne des musées au MuPop Montluçon a été mis à jour le 2026-05-12 par Montluçon Tourisme
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