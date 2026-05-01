La Nuit Européenne des musées au MuPop MuPop (Music Museum) Montluçon

Montluçon

La Nuit Européenne des musées au MuPop

MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 22:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Venez découvrir le MuPop de Montluçon en nocturne à l’occasion de la Nuit Européenne des Musées C’est l’occasion rêvée de (re)découvrir ses collections autrement !

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MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 19 62 contact@mupop.fr

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English :

Come and discover Montluçon?s MuPop by night for the Nuit Européenne des Musées: it?s the perfect opportunity to (re)discover its collections in a whole new way!

L’événement La Nuit Européenne des musées au MuPop Montluçon a été mis à jour le 2026-05-12 par Montluçon Tourisme