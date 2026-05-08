La Nuit européenne des musées – MuAM Musée des Arts et Métiers Paris
La Nuit européenne des musées – MuAM Musée des Arts et Métiers Paris samedi 23 mai 2026.
Visites flash, démonstrations, ateliers en famille… parcourez les collections du musée et (re)découvrez gratuitement le génie de celles et ceux qui ont révolutionné les sciences et techniques.
Les démonstrations
Venez voir fonctionner les objets du musée ! À travers trois démonstrations captivantes, observez les oscillations du pendule de Foucault, écoutez le son du phonographe et vibrez au rythme du pianola jusqu’au bout de la soirée.
Les visites flash
Flânez au musée et laissez-vous surprendre par nos visites flash programmées tout au long de la soirée. Nos médiateurs vous font découvrir les pépites de nos collections, objets incontournables ou coups de cœur du moment !
Les ateliers en famille
Le musée vous invite à partager des moments créatifs en famille à travers deux ateliers ludiques et originaux. Plongez dans l’univers des émotions en fabriquant vos lunettes à humeur ou explorez la magie du mouvement avec le thaumatrope.
Aéroplane de Clément Ader, métier à tisser de Vaucanson, Joueuse de tympanon… passez la soirée avec les grandes inventions qui ne dorment jamais !
Le samedi 23 mai 2026
de 18h00 à 00h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-23T21:00:00+02:00
fin : 2026-05-23T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-23T18:00:00+02:00_2026-05-23T00:00:00+02:00
Musée des Arts et Métiers 60 Rue Réaumur 75003 Paris
https://www.arts-et-metiers.net/musee/nuit-europeenne-des-musees-2026 musee-resa@cnam.fr https://www.facebook.com/musee.des.arts.et.metiers https://www.facebook.com/musee.des.arts.et.metiers
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