Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-14 20:00 – 23:59

Gratuit : oui Créneau horaire gratuit sur réservation

EXPÉRIENCE 1 : STEVE REICH | Pour cette première nocturne du Conservatoire de Nantes, nous vous invitons à entrer dans l’univers fascinant et hypnotique du compositeur américain Steve Reich, l’un des pères fondateurs de la musique minimaliste et qui fête cette année son 90ème anniversaire ! Une soirée de concerts, performances et expériences immersives dans une ambiance festive et tamisée pour découvrir le Conservatoire comme vous ne l’avez jamais vu ! //////////// CRÉNEAU B : 20h-minuit > CONCERTS ET EXPÉRIENCES GRATUIT·ES « Electric Counterpoint » Steve Reich : Composée par Steve Reich pour le guitariste jazz Pat Metheny et habituellement jouée solo avec bandes pré-enregistrées, elle sera ici le point de rencontre entre la classe de guitare classique et celle de guitare du département musiques actuelles qui uniront leurs forces pour vous proposer une version intégralement « live » de cette pièce phare du répertoire minimaliste. Cette performance musicale inédite sera accompagnée d’une chorégraphie originale de la classe de danse contemporaine. _20h15 et 22h15 · Studio Molière____. Gratuit, sur réservation de créneau. Dans la limite des places disponibles. Durée : 30 min._ « New-York Counterpoint » Steve Reich : Conçue sur une forme musicale similaire à Electric Counterpoint, cette pièce hommage à la ville de Steve Reich, composée pour clarinette solo et bande, vous sera présentée dans une version « live » inédite, réunissant les élèves des classes de clarinette et de saxophone du Conservatoire. Un moment rare ! _22h45 · Auditorium Wigman____. Gratuit, sur réservation de créneau. Dans la limite des places disponibles. Durée : 15 min._ « Company » Philip Glass : Appelé aussi String Quartet n° 2, cette pièce est l’un des monuments du répertoire pour cordes de Philip Glass, l’autre grand nom de la musique minimaliste avec Steve Reich. Ce quatuor à cordes est directement inspiré de la pièce de théâtre éponyme du grand Samuel Beckett, source d’inspiration de Glass. Un moment lyrique, voire romantique, plein d’énergie et de fougue ! _22h45 · Auditorium Mnouchkine____. Gratuit, sur réservation de créneau. Dans la limite des places disponibles. Durée : 15 min._ Le Dj-Set minimaliste : Pour clore cette première nuit sans fin, les grands élèves vous proposent un DJ-set composé de leurs propres remix et créations « electro-minimaliste ». Un moment festif et dansant pour fêter et faire en sorte que cette nuit dure encore et encore ! 23h à minuit · Studio Molière. Gratuit, sur réservation de créneau. Dans la limite des places disponibles. Durée : 1h. //////////// EN CONTINU : « Drone Music », Expérience immersive : Une musique originale créée par la classe de composition du Conservatoire rend hommage à la musique de drone et au minimalisme, le tout proposé avec une diffusion sonore immersive et des projections vidéo 360°. Un moment zen et contemplatif pour s’évader et éveiller tous les sens ! Médiathèque du Conservatoire. Accès libre sur créneau horaire dédié. « Tower Music », Parcours musical guidé : Vivez l’expérience de concert autrement, en explorant la tour du conservatoire et ses mini-concerts à chaque étage ! Un programme de musique de chambre surprise, différent à chaque départ, autour des œuvres de Steve Reich et de la musique minimaliste qui vous fera découvrir un autre visage du Conservatoire. Étages du Conservatoire. Gratuit sur créneau horaire dédié. Inscription sur place. Départ toutes les 15 min. « City Lives », Happenings musique – danse : Des expériences à écouter mais aussi à partager ! Du jam minimaliste par les élèves de jazz et les danseurs à des ensembles de cuivre à 360°, le hall vous réserve de nombreuses surprises tout au long de cette nuit sans fin ! Hall du Conservatoire. Accès libre sur créneau horaires dédié. //////////// VIVEZ L’EXPÉRIENCE COMPLÈTE ! Réservez votre créneau horaire (A ; B ou A+B) pour avoir accès aux concerts gratuits entre 17h et minuit, dans la limite des places disponibles pour chaque proposition. + Prenez votre billet pour Music for 18 Musicians (Steve Reich) – billet payant, vendu séparément de votre créneau réservé (19h ou 21h) · Auditorium Debussy. 9 € / 3 € / Gratuité selon conditions. Durée : 1h. Dans le cadre du temps fort #lanuitsansfin

Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr



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