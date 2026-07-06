La nuit, un autre monde au pas de la porte, conférence de Blandine Pluchet Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris

Informations pratiques

Blandine Pluchet, écrivaine et physicienne, s’est plongée dans les dernières lueurs du crépuscule, pour observer le lever des planètes et des étoiles, la clarté lunaire, les voix des animaux nocturnes. Là, elle a entendu des histoires d’univers proches et lointains, et exploré notre relation à la nuit.

Le temps de cette conférence, vous sentirez l’obscurité peu à peu s’éclairer…

» Au pas de notre porte, un monde largement inexploré s’offre à nous : la nuit « .



Dans le cadre du temps fort de l’automne de la Science, Blandine Pluchet propose une conférence interactive et illustrée sur le monde de la nuit.

Le samedi 03 octobre 2026

de 15h00 à 16h15

gratuit

Réservation conseillée mais pas obligatoire

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-03T18:00:00+02:00

fin : 2026-10-03T19:15:00+02:00

Date(s) : 2026-10-03T15:00:00+02:00_2026-10-03T16:15:00+02:00

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

+33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/



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