La numérisation de négatifs, Musée Nicéphore Niépce, Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

La numérisation de négatifs Dimanche 20 septembre, 14h00 Musée Nicéphore Niépce Saône-et-Loire

Sur inscription à partir du 14 septembre, 8 places par séance, 6 séances de 30 mn à 14h – 14h45 – 15h30 – 16h15 – 17h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Depuis les débuts de la photographie argentique, celle-ci est régie par un principe : l’appareil génère une image négative (aux valeurs et aux sens inversés par rapport à la réalité) et ce négatif permet l’obtention de l’image finale positive, au tirage, dans le laboratoire du photographe.

Les négatifs photographiques constituent des documents fragiles dont la conservation et la valorisation passent aujourd’hui par la numérisation. Celle-ci permet non seulement de préserver les originaux, mais aussi de faciliter leur consultation, leur étude et la réalisation de tirages numériques. Adaptée aux spécificités de ces supports, la numérisation des négatifs requiert des équipements et un savoir-faire particuliers. Venez découvrir les différentes étapes du processus avec les techniciens du laboratoire du musée.

Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries, 71100 Chalon-sur-Saône, France Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33385484198 https://www.museeniepce.com [{« type »: « email », « value »: « servicedespublics.niepce@chalonsursaone.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 85 48 41 98 »}] Depuis sa création dans cette ville en 1972, le musée Nicéphore Niépce s’est donné pour objectif de collecter le “photographique” : œuvres historiques et artistiques, fonds d’atelier de photographes ou d’agences de presse, photographies d’amateurs ou familiales, appareils photographiques, objets du quotidien…

Le musée Nicéphore Niépce conserve aujourd’hui plus de 4 000 000 de photographies, couvrant tous les champs de la photographie, de son invention par Nicéphore Niépce au smartphone, de la revue illustrée aux diapositives, de la planche contact à l’agrandisseur. Le “photographique” y est conservé et présenté dans toute sa diversité, les collections du musée étant représentatives de la nature du médium et de l’exhaustivité des pratiques.

Alors que la photographie est partout, le rôle du musée Nicéphore Niépce est de conserver, mais aussi d’étudier, d’analyser et de restituer le rapport que chacun entretient avec le médium photographique. Dépose bus face au musée, parking souterrain du centre ville à 3 mn, piste cyclable.

Depuis les débuts de la photographie argentique, celle-ci est régie par un principe : l’appareil génère une image négative (aux valeurs et aux sens inversés par rapport à la réalité) et ce négatif de…

© Germain Eblé