Là où chantent les crapauds ! Parc des Oblates Nantes
mercredi 19 août 2026 · Parc des Oblates · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-19 16:30 – 17:30
Gratuit : oui Sur inscription Gratuit?Sur inscription au 06 64 10 58 24 ou en ligne Tout public
Partez à la rencontre des crapauds, ces petits explorateurs nocturnes souvent méconnus mais fascinants. Une invitation à mieux les comprendre et à changer de regard sur ces étonnants habitants de nos mares et jardins. En savoir plus ???? Découvrez les autres animations proposées au Parc des Oblates???? Téléchargez le programme complet de Biodivers’été 2026???? Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026
Parc des Oblates Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-des-oblates 06 64 10 58 24 https://my.weezevent.com/biodiversete-2026
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