Là où dorment les souvenirs… | France Alzheimer Saône-et-Loire Salle Marcel Sembat Chalon-sur-Saône
lundi 21 septembre 2026 · Salle Marcel Sembat · Chalon-sur-Saône
Informations pratiques
Chalon-sur-Saône
Là où dorment les souvenirs… | France Alzheimer Saône-et-Loire
Salle Marcel Sembat 1 place Mathias Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21 16:00:00
fin : 2026-09-21
Date(s) :
2026-09-21
Une légende africaine raconte l’existence d’un arbre magique dont chaque feuille garde le souvenir d’un habitant du village un visage, une voix, un rire, un prénom. Mais que se passe-t-il quand les feuilles tombent ?
À travers le conte, la musique et la poésie, Anne Prost-Cossio nous invite à un voyage sensible au cœur de la mémoire. Nourri par une année de rencontres avec des personnes malades d’Alzheimer et celles et ceux qui les accompagnent, ce spectacle raconte avec tendresse et humanité ce qui demeure lorsque les souvenirs semblent s’effacer. Récit et jeu Anne Prost-Cossio & Vezio Cossio Chant Michèle Dupont Lauper.
Organisé par France Alzheimer Saône-et-Loire, dans le cadre de la Journée Mondiale Alzheimer 2026. .
Salle Marcel Sembat 1 place Mathias Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 41 36 88 contact71@francealzheimer.org
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English : Là où dorment les souvenirs… | France Alzheimer Saône-et-Loire
L’événement Là où dorment les souvenirs… | France Alzheimer Saône-et-Loire Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-08-31 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I
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