Informations pratiques

« Là où la mémoire habite » restitution vidéo des ateliers participatifs autour des diasporas méditerranéennes 19 et 20 septembre La Piscine, musée d’art et d’industrie André Diligent Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Là où la mémoire habite /Toute la journée

D’avril à juin 2026, dans le cadre de la Saison nationale « Méditerranée », le musée La Piscine s’est associé au Centre Culturel du Monde Arabe de Roubaix afin de proposer un cycle d’ateliers participatifs autour des diasporas méditerranéennes, mené par le photographe Naime Merabet.

Pendant les Journées du patrimoine le musée vous propose une restitution de ce travail collectif mêlant photographies et témoignages par une diffusion vidéo en continu au premier étage du bassin.

La Piscine, musée d’art et d’industrie André Diligent 23 rue de l’Espérance, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France

Là où la mémoire habite /Toute la journée

© musée La Piscine