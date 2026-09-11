« Là où la mémoire habite » restitution vidéo des ateliers participatifs autour des diasporas méditerranéennes, La Piscine, musée d’art et d’industrie André Diligent, Roubaix
samedi 19 septembre 2026 · La Piscine, musée d'art et d'industrie André Diligent · Roubaix
Informations pratiques
« Là où la mémoire habite » restitution vidéo des ateliers participatifs autour des diasporas méditerranéennes 19 et 20 septembre La Piscine, musée d’art et d’industrie André Diligent Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Là où la mémoire habite /Toute la journée
D’avril à juin 2026, dans le cadre de la Saison nationale « Méditerranée », le musée La Piscine s’est associé au Centre Culturel du Monde Arabe de Roubaix afin de proposer un cycle d’ateliers participatifs autour des diasporas méditerranéennes, mené par le photographe Naime Merabet.
Pendant les Journées du patrimoine le musée vous propose une restitution de ce travail collectif mêlant photographies et témoignages par une diffusion vidéo en continu au premier étage du bassin.
La Piscine, musée d’art et d’industrie André Diligent 23 rue de l’Espérance, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France
Là où la mémoire habite /Toute la journée
© musée La Piscine
À voir aussi à Roubaix (Nord)
- Vernissage des nouveaux artistes, Ceci n’est pas une piscine, Roubaix 11 septembre 2026
- Récital piano d’Alexandre Tharaud Roubaix 11 septembre 2026
- Récital piano d’Alexandre Tharaud, Campus EDHEC, Roubaix 11 septembre 2026
- Petit déjeuner jeux vidéo Roubaix 12 septembre 2026
- Mordus du patrimoine, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix 12 septembre 2026