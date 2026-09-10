Là où la mer rencontre le ciel, Médiathèque Empalot, Toulouse

Informations pratiques

Là où la mer rencontre le ciel Samedi 21 novembre, 11h00, 15h00 Médiathèque Empalot Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-21T11:00:00+01:00 – 2026-11-21T11:30:00+01:00

Fin : 2026-11-21T15:00:00+01:00 – 2026-11-21T15:30:00+01:00

Samedi 21 novembre à 11h et 15h

Finn habitait au bord de la mer, et la mer habitait avec lui.

« C’est une journée idéale pour naviguer », aurait dit son grand-père.

Finn se souvenait bien de sa voix, et de ses histoires qui parlaient d’un pays lointain où la mer rencontre le ciel. Aujourd’hui, son grand-père aurait eu 90 ans.

Ainsi commence l’histoire de Finn, ce jeune garçon qui prend la mer et part à la recherche du lieu magique dont lui a si souvent parlé son grand-père.

Conte et illustrations : Eric & Terry Fan

Création musicale et interprétation : David Mimey

Médiathèque Empalot

Durée : 30 min – À partir de 3 ans

Sur inscription à l’accueil ou par téléphone au 05 36 25 20 80

Médiathèque Empalot 40 Avenue Jean Moulin, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 36 25 20 80 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/empalot [{« type »: « phone », « value »: « 05 36 25 20 80 »}] La médiathèque Empalot a été créée en 1978 puis reconstruite et ouverte en janvier 2009 sur 1100m2. Elle comprend notamment une ludothèque et un fonds en langue chinoise. Métro : ligne B – station EmpalotVélô-Toulouse : station 156 – 38, avenue Jean-Moulin

Finn habitait au bord de la mer, et la mer habitait avec lui. – EXplorations