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Là où la mer rencontre le ciel, Médiathèque Empalot, Toulouse

samedi 21 novembre 2026 · Médiathèque Empalot · Toulouse

Là où la mer rencontre le ciel, Médiathèque Empalot, Toulouse

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Lieu
Médiathèque Empalot
Adresse
40 Avenue Jean Moulin, 31400 Toulouse, France
Ville
31400 Toulouse
Département
Haute-Garonne

Là où la mer rencontre le ciel Samedi 21 novembre, 11h00, 15h00 Médiathèque Empalot Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-21T11:00:00+01:00 – 2026-11-21T11:30:00+01:00
Fin : 2026-11-21T15:00:00+01:00 – 2026-11-21T15:30:00+01:00

Samedi 21 novembre à 11h et 15h
Finn habitait au bord de la mer, et la mer habitait avec lui.
« C’est une journée idéale pour naviguer », aurait dit son grand-père.
Finn se souvenait bien de sa voix, et de ses histoires qui parlaient d’un pays lointain où la mer rencontre le ciel. Aujourd’hui, son grand-père aurait eu 90 ans.
Ainsi commence l’histoire de Finn, ce jeune garçon qui prend la mer et part à la recherche du lieu magique dont lui a si souvent parlé son grand-père.
Conte et illustrations : Eric & Terry Fan
Création musicale et interprétation : David Mimey
Médiathèque Empalot
Durée : 30 min – À partir de 3 ans
Sur inscription à l’accueil ou par téléphone au 05 36 25 20 80

Médiathèque Empalot 40 Avenue Jean Moulin, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 36 25 20 80 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/empalot [{« type »: « phone », « value »: « 05 36 25 20 80 »}] La médiathèque Empalot a été créée en 1978 puis reconstruite et ouverte en janvier 2009 sur 1100m2. Elle comprend notamment une ludothèque et un fonds en langue chinoise. Métro : ligne B – station EmpalotVélô-Toulouse : station 156 – 38, avenue Jean-Moulin
Finn habitait au bord de la mer, et la mer habitait avec lui. – EXplorations

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