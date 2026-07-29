LÀ OÙ LA MER RENCONTRE LE CIEL Rue Federico Garcia Lorca Ramonville-Saint-Agne

Informations pratiques

Ramonville-Saint-Agne

LÀ OÙ LA MER RENCONTRE LE CIEL

Rue Federico Garcia Lorca La Péniche Didascalie Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 11:00:00

fin : 2026-10-22 11:40:00

Date(s) :

2026-10-22

Spectacle musical de la compagnie Crocophone Jeune public de 3 à 10 ans Durée 40 mn

**Là où la mer rencontre le ciel**

Finn habitait au bord de la mer, et la mer habitait avec lui. C’est une journée idéale pour naviguer , aurait dit son grand-père.

Finn se souvenait bien de sa voix, et des ses histoires qui parlaient d’un pays lointain où la mer rencontre le ciel. Aujourd’hui, son grand-père aurait eu 90 ans.

Ainsi commence l’histoire de Finn, ce jeune garçon qui prend la mer et part à la recherche du lieu magique dont lui a si souvent parlé son grand-père.

Guidé par un poisson d’or, Finn traversera des lieux sublimes pour enfin trouver le lieu magique où la mer et le ciel se rencontrent.

Conte et illustrations Eric & Terry Fan

Création musicale et interprétation David Mimey

Pour voir le teaser vidéo, cliquez [ICI](https://www.davidmimey.fr/index.php/la-ou-la-mer-rencontre-le-ciel/) 7 .

Rue Federico Garcia Lorca La Péniche Didascalie Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Musical performance by the Crocophone theater company For children ages 3–10 Running time: 40 minutes

L’événement LÀ OÙ LA MER RENCONTRE LE CIEL Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-07-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE