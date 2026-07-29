LÀ OÙ LA MER RENCONTRE LE CIEL Rue Federico Garcia Lorca Ramonville-Saint-Agne
jeudi 22 octobre 2026 · Rue Federico Garcia Lorca · Ramonville-Saint-Agne
Informations pratiques
Ramonville-Saint-Agne
LÀ OÙ LA MER RENCONTRE LE CIEL
Rue Federico Garcia Lorca La Péniche Didascalie Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 11:00:00
fin : 2026-10-22 11:40:00
Date(s) :
2026-10-22
Spectacle musical de la compagnie Crocophone Jeune public de 3 à 10 ans Durée 40 mn
**Là où la mer rencontre le ciel**
Finn habitait au bord de la mer, et la mer habitait avec lui. C’est une journée idéale pour naviguer , aurait dit son grand-père.
Finn se souvenait bien de sa voix, et des ses histoires qui parlaient d’un pays lointain où la mer rencontre le ciel. Aujourd’hui, son grand-père aurait eu 90 ans.
Ainsi commence l’histoire de Finn, ce jeune garçon qui prend la mer et part à la recherche du lieu magique dont lui a si souvent parlé son grand-père.
Guidé par un poisson d’or, Finn traversera des lieux sublimes pour enfin trouver le lieu magique où la mer et le ciel se rencontrent.
Conte et illustrations Eric & Terry Fan
Création musicale et interprétation David Mimey
Pour voir le teaser vidéo, cliquez [ICI](https://www.davidmimey.fr/index.php/la-ou-la-mer-rencontre-le-ciel/) 7 .
Rue Federico Garcia Lorca La Péniche Didascalie Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Musical performance by the Crocophone theater company For children ages 3–10 Running time: 40 minutes
L’événement LÀ OÙ LA MER RENCONTRE LE CIEL Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-07-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Ramonville-Saint-Agne (Haute-Garonne)
- MOULAGES ET TRACES DU VIVANT Ferme de Cinquante Chemin de Mange Pommes, 31520 Ramonville-Saint-Agne, Ramonville-Saint-Agne 29 juillet 2026
- La ToulHoops Cabaret Spectacle & Hoop Dance Party, Salle des fêtes de Ramonville, Ramonville-Saint-Agne 1 août 2026
- LA TOULHOOPS CABARET SPECTACLE & HOOP DANCE PARTY Salle des fêtes de Ramonville Ramonville-Saint-Agne 1 août 2026
- FABRIQUE TOUT ! Ramonville-Saint-Agne 5 août 2026
- FERMIER JUNIOR D’UN JOUR FERME DE CINQUANTE Ramonville-Saint-Agne 7 août 2026