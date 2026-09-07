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La Panthère des neiges de Vincent Munier, Médiathèque Elsa-Triolet, Saint-Étienne-du-Rouvray

samedi 10 octobre 2026 · Médiathèque Elsa-Triolet · Saint-Étienne-du-Rouvray

La Panthère des neiges de Vincent Munier, Médiathèque Elsa-Triolet, Saint-Étienne-du-Rouvray

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Elsa-Triolet
Adresse
109 rue du Madrillet, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Ville
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Département
Seine-Maritime
Tarif
Gratuit, sur réservation

La Panthère des neiges de Vincent Munier Samedi 10 octobre, 15h00 Médiathèque Elsa-Triolet Seine-Maritime

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T15:00:00+02:00 – 2026-10-10T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T15:00:00+02:00 – 2026-10-10T17:00:00+02:00

Il l’initie à l’art délicat de l’affût, à la lecture des traces et à la patience nécessaire pour entrevoir les bêtes. En parcourant les sommets habités par des présences invisibles, les deux hommes tissent un dialogue sur notre place parmi les êtres vivants et célèbrent la beauté du monde.

Médiathèque Elsa-Triolet 109 rue du Madrillet, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 95 83 68 »}]
Au cœur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent Munier entraîne l’écrivain Sylvain Tesson dans sa quête de la panthère des neiges. Festival Évasion Photographie

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