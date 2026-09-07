La Panthère des neiges de Vincent Munier, Médiathèque Elsa-Triolet, Saint-Étienne-du-Rouvray

Informations pratiques

La Panthère des neiges de Vincent Munier Samedi 10 octobre, 15h00 Médiathèque Elsa-Triolet Seine-Maritime

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T15:00:00+02:00 – 2026-10-10T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T15:00:00+02:00 – 2026-10-10T17:00:00+02:00

Il l’initie à l’art délicat de l’affût, à la lecture des traces et à la patience nécessaire pour entrevoir les bêtes. En parcourant les sommets habités par des présences invisibles, les deux hommes tissent un dialogue sur notre place parmi les êtres vivants et célèbrent la beauté du monde.

Médiathèque Elsa-Triolet 109 rue du Madrillet, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 95 83 68 »}]

Au cœur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent Munier entraîne l’écrivain Sylvain Tesson dans sa quête de la panthère des neiges. Festival Évasion Photographie