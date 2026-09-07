La papoterie créative, Bibliothèque Renaud-Barrault, Avignon
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Renaud-Barrault · Avignon
Informations pratiques
La papoterie créative Samedi 3 octobre, 15h00 Bibliothèque Renaud-Barrault Vaucluse
Entrée gratuite sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Venez découvrir à chaque « papoterie créative » une nouvelle technique artistique ! Un moment convival où chacun crée et repart avec son œuvre.
Bibliothèque Renaud-Barrault 6 rue Perrin Morel 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Nord Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.avignon.fr/contacts »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 13 60 52 80 »}] ORIZO : T1, arrêt Trillade Médiathèque – Ligne 30, arrêt Trillade
Kitchen Gravure Tout public Atelier créatif
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