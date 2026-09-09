Informations pratiques

Sélestat

La parade du sapin

Quai de l’Ill Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-20 16:00:00

fin : 2026-12-20

Date(s) :

2026-12-20

Petite parade de Noël colorée, joyeuse et festive

Une petite parade de Noël colorée, joyeuse et festive.

Le départ sera donné quai de l’Ill et empruntera le circuit suivant rue du Président Poincaré, rue des Chevaliers, rue du Sel, place Gambetta, rue de la Jauge, rue des Clés, avec une arrivée prévue place de la Victoire. 0 .

Quai de l’Ill Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 85 75 culture@ville-selestat.fr

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English :

A colorful, joyful and festive Christmas parade

L’événement La parade du sapin Sélestat a été mis à jour le 2026-08-31 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme