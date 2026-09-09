La parade du sapin Sélestat
dimanche 20 décembre 2026 · Sélestat
Informations pratiques
Sélestat
La parade du sapin
Quai de l’Ill Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-12-20 16:00:00
fin : 2026-12-20
Date(s) :
2026-12-20
Petite parade de Noël colorée, joyeuse et festive
Une petite parade de Noël colorée, joyeuse et festive.
Le départ sera donné quai de l’Ill et empruntera le circuit suivant rue du Président Poincaré, rue des Chevaliers, rue du Sel, place Gambetta, rue de la Jauge, rue des Clés, avec une arrivée prévue place de la Victoire. 0 .
Quai de l’Ill Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 85 75 culture@ville-selestat.fr
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English :
A colorful, joyful and festive Christmas parade
L’événement La parade du sapin Sélestat a été mis à jour le 2026-08-31 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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