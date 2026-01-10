La Parenthèse du Musée Le primitivisme dans l’art moderne La Virgule Morlaix
La Parenthèse du Musée Le primitivisme dans l’art moderne
La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère
Début : 2026-03-17 18:30:00
fin : 2026-03-17 20:00:00
2026-03-17
Conférence artistique sur le primitivisme dans l’art moderne.
Le primitivisme est l’invention des arts primitifs. Au 19e siècle, un lent processus qui touche à la fois l’histoire coloniale, la théorie anthropologique et l’histoire artistique, va modifier les jugements portés sur les objets, et grâce à une appréciation de plus en plus esthétique, permettre leur découverte par les artistes.
Conférence donnée par Béatrice Riou, directrice adjointe du Musée de Morlaix.
Tout public Réservation obligatoire. .
