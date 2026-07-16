« La parole des bâtons », exposition permanente de Serge Pey, Bibliothèque d’étude et du patrimoine, Toulouse

Informations pratiques

« La parole des bâtons », exposition permanente de Serge Pey 19 et 20 septembre Bibliothèque d’étude et du patrimoine Haute-Garonne

Gratuit. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Pendant plusieurs mois, l’écrivain, plasticien et historien Serge Pey a investi la Bibliothèque d’étude et du patrimoine pour une résidence de création inédite.

Installé dans un atelier éphémère, l’artiste a fait naître une installation plastique, littéraire et poétique dans les 24 vitrines de la grande salle de lecture : La Parole des bâtons.

« La salle de lecture de la Bibliothèque du Périgord est une horloge de la connaissance. La coupole qui l’éclaire est à la fois le soleil du jour et celui de la nuit. Vingt-quatre vitrines, comme des heures, marquent l’infini d’un verbe. Ici, chaque lecteur est un remontoir du temps brandissant des aiguilles qui libèrent les mots de leurs pages. […] Dans cet espace, sous cette voûte céleste, je présente des moments du travail, des contes et des légendes, des installations et des œuvres plastiques réalisées dans le mouvement des poèmes qui ont traversé ma vie. Écrite sur des bâtons, la poésie reste pour moi une immense acupuncture issue de la terre, qui semble parfois soigner le ciel en aidant ceux qui marchent sur la terre. »

Serge Pey est un poète, écrivain, plasticien et philosophe du poème, né en 1950 à Toulouse. Figure majeure de la poésie contemporaine française, il est notamment reconnu pour sa pratique de la poésie-action, mêlant écriture, oralité, performance et art visuel.

Assistez à la visite commentée de sa création par l’artiste et découvrez également, en autonomie dans la salle d’exposition, quelques-uns de ses livres d’artiste majeurs. L’ensemble de son œuvre, archives et livres, a été donné par le poète à la Bibliothèque d’étude et du patrimoine pour conservation.

Bibliothèque d’étude et du patrimoine 1 Rue de Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 0562276666 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/bibliotheque-detude-et-du-patrimoine Bibliothèque construite à l’emplacement de l’ancien couvent des Carmélites, de 1932 à 1935. L’origine de la bibliothèque peut être attribuée à Lomènie de Brienne qui rassemble les fonds de la bibliothèque des Jésuites en 1782. Elle s’accroît à la Révolution en incluant les bibliothèques monastiques puis les fonds de collections privées, et enfin les volumes de la bibliothèque du clergé en 1866. Les trois corps de bâtiments définissent les fonctions de la bibliothèque. Un premier corps abrite les services administratifs. Le second, relié au premier par un vestibule, constitue la salle de lecture, éclairée par une coupole. Un troisième se situe dans le prolongement du précédent et sert de magasin de livres sur six niveaux. Différents artistes toulousains réalisent fresques (Marc Saint-Saens), fontaines (Parayre), bas-reliefs (Sylvestre Clerc), tableaux (Edouard Bouillères) et vitrail (Rapp). L’ensemble du bâtiment est orné de motifs en ferronnerie. Métro : Capitole (ligne A) Métro : Jeanne d’Arc (ligne B) Gare bus : station Jeanne d’Arc : bus 1, 14, 15, 23, 29, 39, 45, 70 VélôToulouse : station Perigord n° 14

Pendant plusieurs mois, l’écrivain, plasticien et historien Serge Pey a investi la Bibliothèque d’étude et du patrimoine pour une résidence de création inédite.

© Bibliothèques de Toulouse