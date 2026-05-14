La parthenaisienne Parthenay
La parthenaisienne Parthenay dimanche 4 octobre 2026.
Parthenay
La parthenaisienne
Place du Drapeau Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
La Parthenaisienne 2026 en mode Color Run !
Déroulement de la journée
Rendez-vous à 9h Place du drapeau à Parthenay (79).
À 9h30 l’échauffement commencera avec Danse & Co, accompagné par Sonolive pour la gestion musicale.
Vous avez le choix entre la marche sportive (5km ou 10km), la marche santé (5km) ou la course à pied (4, 8 ou 12km).
Pour la course des lunettes de soleil de protection et un sachet de poudre colorée (alimentaire 100% naturel et non toxique) seront offerts à tous les participant(e)s.
À la fin du circuit, l’équipe de Roule Tonton vous attendra bras ouverts pour vous régaler avec leurs merveilleux burgers et boissons bien fraîches.
Inscriptions prochainement. .
Place du Drapeau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : La parthenaisienne
L’événement La parthenaisienne Parthenay a été mis à jour le 2026-05-09 par CC Parthenay Gâtine
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