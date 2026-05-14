Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

La parthenaisienne Parthenay

La parthenaisienne Parthenay

La parthenaisienne Parthenay dimanche 4 octobre 2026.

Adresse : Place du Drapeau

Ville : 79200 Parthenay

Département : Deux-Sèvres

Début : dimanche 4 octobre 2026

Fin : dimanche 4 octobre 2026

Tarif :

Parthenay

La parthenaisienne

Place du Drapeau Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-04

La Parthenaisienne 2026 en mode Color Run !

Déroulement de la journée
Rendez-vous à 9h Place du drapeau à Parthenay (79).
À 9h30 l’échauffement commencera avec Danse & Co, accompagné par Sonolive pour la gestion musicale.
Vous avez le choix entre la marche sportive (5km ou 10km), la marche santé (5km) ou la course à pied (4, 8 ou 12km).
Pour la course des lunettes de soleil de protection et un sachet de poudre colorée (alimentaire 100% naturel et non toxique) seront offerts à tous les participant(e)s.
À la fin du circuit, l’équipe de Roule Tonton vous attendra bras ouverts pour vous régaler avec leurs merveilleux burgers et boissons bien fraîches.

Inscriptions prochainement.   .

Place du Drapeau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La parthenaisienne

L’événement La parthenaisienne Parthenay a été mis à jour le 2026-05-09 par CC Parthenay Gâtine

À voir aussi à Parthenay (Deux-Sèvres)