Parthenay

La parthenaisienne

Place du Drapeau Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

La Parthenaisienne 2026 en mode Color Run !

Déroulement de la journée

Rendez-vous à 9h Place du drapeau à Parthenay (79).

À 9h30 l’échauffement commencera avec Danse & Co, accompagné par Sonolive pour la gestion musicale.

Vous avez le choix entre la marche sportive (5km ou 10km), la marche santé (5km) ou la course à pied (4, 8 ou 12km).

Pour la course des lunettes de soleil de protection et un sachet de poudre colorée (alimentaire 100% naturel et non toxique) seront offerts à tous les participant(e)s.

À la fin du circuit, l’équipe de Roule Tonton vous attendra bras ouverts pour vous régaler avec leurs merveilleux burgers et boissons bien fraîches.

Inscriptions prochainement. .

Place du Drapeau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : La parthenaisienne

L’événement La parthenaisienne Parthenay a été mis à jour le 2026-05-09 par CC Parthenay Gâtine