La Passerelle dévoile son fonds photographique, Théâtre La Passerelle, Gap

Informations pratiques

La Passerelle dévoile son fonds photographique 16 septembre – 17 décembre 2027 Théâtre La Passerelle Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-09-16T19:00:00+02:00 – 2027-09-16T21:00:00+02:00

Fin : 2027-12-17T10:00:00+01:00 – 2027-12-17T12:00:00+01:00

Depuis 1992 la Passerelle, scène nationale de Gap et des Alpes du sud, développe, en plus d’une saison d’arts vivants, une programmation photographique. L’association a ainsi constitué au fil de ces années une collection photographique composée d’une ou plusieurs oeuvres achetées à chaque photographe exposé. La sélection des artistes a été assurée pendant de nombreuses années par le photographe Bernard Descamps, l’un des fondateurs de l’Agence Vu.

Aujourd’hui ce fonds est composé de plus de 270 tirages parmi lesquels figurent des photographes de renom (Antoine d’Agata, Raymond Depardon, Françoise Huguier, Sarah Moon, William Klein, Anders Petersen, Max Pam, John Vink, Bernard Plossu…) mais aussi de jeunes photographes (Jean-François Joly, Stéphane Duroy, Yohanne Lamoulère, Géraldine Lay, Guillaume Martial, François Deladerrière…). Il fait la part belle aux travaux de femmes photographes remarquables (Claudine Doury, Martine Voyeux, Elina Brotherus, Vanessa Winship, Arja Hyytiainen…). Mêlant des travaux très traditionnels et des oeuvres de jeunes photographes talentueux, offrant un équilibre entre homme et femmes photographes de toutes générations en France et à l’étranger, il donne à voir la diversité et la richesse de la création photographique depuis plus de 30 ans.

L’exposition présentera une sélection de cette collection photographique inédite.

Théâtre La Passerelle 137 bd Georges Pompidou 05000 Gap Gap 05000 Fontreyne Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 52 52 52 https://www.theatre-la-passerelle.eu/ Le théâtre La Passerelle, scène nationale des Alpes du Sud depuis 2001, porte un projet artistique et culturel ancré dans son territoire. Il défend une programmation pluridisciplinaire (théâtre, danse, cirque, musique, arts visuels) ouverte à la création contemporaine et à la diversité des esthétiques. Son ambition est de relier les artistes, les habitants et le territoire – d’où son nom, La Passerelle.

Dans le cadre de ses missions, La Passerelle propose une programmation « dedans /dehors » avec des spectacles de toutes disciplines confondues, dans et hors les murs avec des tournées décentralisées mais aussi deux temps forts (à l’automne et au printemps) permettant des expériences encore plus grandes que la salle de théâtre : les « EXTRA ». Écritures détonantes, expériences atypiques, qu’elles se vivent hors-les-murs ou engagent le public au cœur d’un dispositif original, qu’elles soient en Excentrés ou Côté Cour… c’est un spectacle « EXTRA » !

Le théâtre développe met en place chaque saison un éventail d’actions culturelles riche et dense, aussi bien à destination des scolaires que de tous les publics.

Ateliers, rencontres, projets participatifs et partenariats avec les établissements scolaires ou sociaux sont développés chaque saison. L’envie est de rendre la culture vivante, partagée et accessible à toutes et tous, et rayonnant dans les communes du département.

Le théâtre est aussi – et surtout – une maison du vivant, un lieu de vie d’invention, de créativité et d’échange. De nombreux rendez-vous en lien avec les spectacles : lectures, rencontres, conférences, répétitions publiques… y sont régulièrement proposées.

Enfin, le théâtre La Passerelle a créé il y a 13 ans le festival Tous dehors (enfin) !, dédié à l’art dans l’espace public (avec 15 spectacles et 70 représentations) et qui réunit plus de 20000 personnes à chaque édition.

La Galerie

Le théâtre La Passerelle est une des rares scènes nationales en France à avoir intégré la photographie dans son projet artistique (trois à quatre expositions par an).

Essentiellement dédiée à la photographie, cette galerie accueille depuis plus de 30 ans les grands noms de la photographie contemporaine. A ce jour, plus de soixante photographes ont été exposés parmi lesquels Willy Ronis, Anders Petersen, William Klein, Edouard Boubat, Antoine d’Agata, Raymond Depardon, Ferdinando Scianna, Elina Brotherus…

Autour des expositions, le théâtre organise des rencontres avec les photographes, les artistes, des actions de médiation, des rendez-vous musicaux, des projets avec les scolaires et la mise en place d’un audioguide sur certaines expositions et de capsules vidéo en LSF.

Depuis 1992 la Passerelle, scène nationale de Gap et des Alpes du sud, développe, en plus d’une saison d’arts vivants, une programmation photographique. L’association a ainsi constitué au fil de ces …

©Théâtre La Passerelle