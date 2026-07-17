La Pastasciutta antifascista de Casa Cervi – Floriane Facchini & Cie, Parc du Bourdieu, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

La Pastasciutta antifascista de Casa Cervi – Floriane Facchini & Cie 7 – 10 octobre Parc du Bourdieu Gironde

de 12€ à 21€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-07T20:00:00+02:00 – 2026-10-07T22:30:00+02:00

Fin : 2026-10-10T20:00:00+02:00 – 2026-10-10T22:30:00+02:00

Ya Pasta !

Manger, c’est résister. Vous en doutiez ? Ce ne sera plus le cas après avoir participé à La Pastasciutta antifascista de Casa Cervi… À l’origine de cette épopée culinaire ? L’histoire vraie d’une famille italienne de partisan·es – les Cervi. En 1943, elle investit la place de son village pour célébrer l’arrestation de Mussolini…en y cuisinant des pâtes, activité inacceptable sous le régime fasciste. Nourrie de son travail d’enquête autour des pratiques culinaires et des enjeux de résistance, Floriane Facchini nous convie à nous attabler pour un repas hors du commun. Un geste collectif et joyeux où le passé résonne avec le présent, et où s’engager rime avec convivialité, rappelant que la démocratie n’est jamais acquise. Succulento !

Parc du Bourdieu Parc du Bourdieu, Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.carrecolonnes.fr/programme/spectacle/la-pastasciutta-antifascista-de-casa-cervi.htm »}]

Floriane Facchini nous convie à nous attabler pour un repas hors du commun. Un geste collectif et joyeux où le passé résonne avec le présent, et où s’engager rime avec convivialité.

Clément Martin