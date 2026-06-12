La peau des autres Centre hospitalier Edouard Toulouse Marseille 15e Arrondissement
vendredi 5 février 2027 · Centre hospitalier Edouard Toulouse · Marseille 15e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 15e Arrondissement
La peau des autres
Du vendredi 5 au samedi 6 février 2027 de 20h à 21h05. Centre hospitalier Edouard Toulouse 118 Chemin de Mimet Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-05 20:00:00
fin : 2027-02-06 21:05:00
Date(s) :
2027-02-05
Les corps s’élèvent, les mots se dressent pour dénoncer les maltraitances intrafamiliales et célébrer la force salvatrice de l’amitié.!
Sur la colline, une adolescente promène son chien. Derrière son apparente tranquillité, elle porte le poids d’une violence paternelle qu’elle tait. Jusqu’au jour où, sur son chemin, elle croise une fille de son âge. Cette dernière devient son amie, sa confidente, celle qui l’aidera à apaiser sa colère et à briser le silence.
Selon l’Unicef, plus de 200 enfants en France sont victimes chaque jour de brutalités au sein de leur foyer. Profondément touchée par cette réalité, l’autrice et metteuse en scène Lauriane Goyet a imaginé ce spectacle acrobatique d’une
grande délicatesse. Sur un plateau épuré, deux comédiennes et une danseuse font résonner son écriture poétique, franche et directe. Deux mondes se chevauchent, entre terreur et solidarité quand, soudain, la parole se libère. Pour ne plus subir, pour tout reconstruire.
Avec Colomba Giovanni, Lucille Duchesne,
Déborah Lombardo
Création scénographique costumes Delphine Ciavaldini Création lumières
Jean-Stéphane Goyet Création musicale Lauriane Goyet .
Centre hospitalier Edouard Toulouse 118 Chemin de Mimet Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Bodies rise up, words stand tall to denounce domestic abuse and celebrate the redemptive power of friendship!
L’événement La peau des autres Marseille 15e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille
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