L’Isle-sur-la-Sorgue

La Pêche d’Antan

Plan d’eau de la Caisse d’Épargne L’Isle-sur-la-Sorgue Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 09:45:00

fin : 2026-07-19 12:00:00

Date(s) :

2026-07-19

L’évènement organisé par la Confrérie des Pescaires Lilen a pour but de perpétrer la tradition ancestrale de la pêche.

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Plan d’eau de la Caisse d’Épargne L’Isle-sur-la-Sorgue 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 26 75 76 58

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English : The Pêche d’Antan

The event organized by the Confrérie des Pescaires Lilen aims to preserve the ancestral tradition of fishing.

L’événement La Pêche d’Antan L’Isle-sur-la-Sorgue a été mis à jour le 2026-06-25 par Isle sur la Sorgue Tourisme