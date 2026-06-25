La Pêche d’Antan L’Isle-sur-la-Sorgue
La Pêche d’Antan L’Isle-sur-la-Sorgue dimanche 19 juillet 2026.
L’Isle-sur-la-Sorgue
La Pêche d’Antan
Plan d’eau de la Caisse d’Épargne L’Isle-sur-la-Sorgue Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 09:45:00
fin : 2026-07-19 12:00:00
Date(s) :
2026-07-19
L’évènement organisé par la Confrérie des Pescaires Lilen a pour but de perpétrer la tradition ancestrale de la pêche.
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Plan d’eau de la Caisse d’Épargne L’Isle-sur-la-Sorgue 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 26 75 76 58
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English : The Pêche d’Antan
The event organized by the Confrérie des Pescaires Lilen aims to preserve the ancestral tradition of fishing.
L’événement La Pêche d’Antan L’Isle-sur-la-Sorgue a été mis à jour le 2026-06-25 par Isle sur la Sorgue Tourisme
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