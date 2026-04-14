« La peinture joyeuse » exposition de Bernard Brouste 5 juin – 1 juillet Bibliothèque Bordeaux-Lac Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-01T10:00:00+02:00 – 2026-07-01T18:00:00+02:00

Afin de fêter l’arrivée de l’été en beauté, la bibliothèque Bordeaux-Lac a l’honneur d’accueillir la nouvelle exposition de Bernard Brouste, peintre amateur, dans le cadre de l’évènement « j’expose, je m’expose ».

Emblématique habitant du quartier des Aubiers, Bernard peint des paysages inspirés de ses voyages et propose des cycles d’ateliers créatifs d’initiation à la peinture aux lectrices et lecteurs de la bibliothèque Bordeaux-Lac, depuis plusieurs années.

Venez nombreuses et nombreux découvrir son singulier univers pictural et poétique.

Comme le dit Bernard : « La peinture à l’huile et au couteau est devenue mon seul moyen d’expression artistique ».

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.

Vernissage en présence de l’artiste le samedi 13/06 à 11h30.

Bibliothèque Bordeaux-Lac Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Les Aubiers Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 97 95 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/agenda/les-evenements/jexpose-je-mexpose »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/bordeaux-bibliotheques/events/ateliers-creatifs-de-peinture »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Exposition d’œuvres réalisées à la peinture à l’huile et au couteau Exposition Peinture

© Bernard Brouste