Xavier Dupont (Didou), Théâtre Trianon, Bordeaux
Xavier Dupont (Didou), Théâtre Trianon, Bordeaux samedi 30 mai 2026.
Xavier Dupont (Didou) Samedi 30 mai, 20h00 Théâtre Trianon Gironde
Tarif plein : 22 euros / Formule dîner – spectacle : 59 euros (avec le bistrot Montesquieu)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T20:00:00+02:00 – 2026-05-30T21:30:00+02:00
Fin : 2026-05-30T20:00:00+02:00 – 2026-05-30T21:30:00+02:00
Xavier Dupont – Didou
Je vous aime, mes amours
Xavier Dupont dit Didou revient avec un nouveau spectacle.
Devenu papa, il pensait qu’un père devait montrer le chemin, porter les réponses et les certitudes…
Mais il a découvert l’inverse : c’est son fils qui lui a appris à s’émerveiller, à ralentir, à marcher dans un monde qui chancelle sans chercher à tout contrôler.
Je vous aime, mes amours est un hymne à l’amour et à ces petits instants imparfaits qui deviennent, malgré nous, notre plus bel héritage.
Un spectacle drôle, tendre et lucide.
Un rire, une larme… et un rappel précieux : le présent est tout ce qu’on a.
Production : TRINITÉ
Théâtre Trianon 6 rue Franklin 33000 Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@bordeauxtheatres.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://obillet.fr/one-man-show/xavier-dupont-didou »}]
Xavier Dupont dit Didou revient avec un nouveau spectacle. Humour One man show
Théâtre Trianon
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