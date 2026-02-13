Match d’improvisation théâtrale : 20 ans de Restons Calmes !, La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc, Bordeaux

Match d’improvisation théâtrale : 20 ans de Restons Calmes ! Samedi 30 mai, 20h30 La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Gironde

10€

Début : 2026-05-30T20:30:00+02:00 – 2026-05-30T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-30T20:30:00+02:00 – 2026-05-30T22:30:00+02:00

20 ans 2 équipes & VOUS!

Les Restons Calmes recoivent la LIQA! France vs Québec.

Pour fêter les 20 ans de la plus vieille et prestigieuse ligue de théâtre d’improvisation de Bordeaux, quoi de mieux qu’une date exceptionnelle dans un lieu exceptionnel : La salle des fêtes du Grand Parc.

️Le 30 mai 2026 à 20h30, venez assister à un match de théâtre d’improvisation !

Une soirée de rencontre entre les Restons Calmes de Bordeaux et La LIQA du QUEBEC.

Quelle magnifique spectacle pour fêter l’anniversaire de l’association!

Parce qu’on aime les défis fous et parce qu’on a pas tous les jours 20 ans, on vous propose de nous rejoindre dans lieu, assez grand pour que tout le monde fasse partie de la fête !

Qui de mieux pour ce passage de dizaine que nos amis de toujours ? LA LIQA

Venez rire, pleurer, kiffer avec les Restons Calmes et la LIQA pour ce magnifique match de gala !

Salle des fêtes du Grand Parc

Tarifs : 10€/8€

️ Samedi 30 mai 2026

Ouverture des portes à 20h00 !

Restons Calmes! (Dans la dignité)