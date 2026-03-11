La Périchole Opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement
dimanche 27 décembre 2026 · Opéra de Marseille · Marseille 1er Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 1er Arrondissement
La Périchole
Dimanche 27 décembre 2026 à partir de 14h30.
Mardi 29 décembre 2026 à partir de 20h.
Jeudi 31 décembre 2026 à partir de 20h.
Dimanche 3 janvier 2027 à partir de 14h30.
Mardi 5 janvier 2027 à partir de 20h. Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 80 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-27 14:30:00
fin : 2027-01-03
Date(s) :
2026-12-27 2026-12-29 2026-12-31 2027-01-03 2027-01-05
La Périchole est l’un des grands crus de maître Jacques. Frais, pétillant et gouleyant à souhait.
JACQUES OFFENBACH
Pas de fin d’année réussie sans un bon Offenbach de derrière les fagots ! La Périchole est l’un des grands crus de maître Jacques. Frais, pétillant et gouleyant à souhait. L’opéra-bouffe est inspiré d’une comédie de Mérimée que Jean Renoir a porté à l’écran avec Anna Magnani (Le Carrosse d’or).
La Périchole a vraiment existé, c’était une actrice et chanteuse célèbre à Lima qui a été la maîtresse du vice-roi du Pérou. On ne sait si son sobriquet signifiait petite merveille ou chienne indigène . Ça dépendait du ton. Hortense Schneider, dite Le Passage des princes , a assuré le succès de l’oeuvre. Puis Berganza et Crespin ont chanté à leur tour Ô mon cher amant , Ah quel dîner ou Je t’adore brigand .
Sûr que l’abattage d’Éléonore Pancrazi, de Marc Barrard et du jeune Kaëlig Boché devraient nous faire oublier tous nos soucis.
OPÉRA-BOUFFE EN 2 ACTES
Livret de Henri MEILHAC et Ludovic HALÉVY
Création à Paris, Théâtre des Variétés, le 6 octobre 1868
Dernière représentation à l’Opéra de Marseille, le 3 janvier 2003
Coproduction Opéra de Marseille / Opéra de Saint-Étienne
Direction musicale Gaspard BRÉCOURT
Mise en scène Jean-Christophe MAST
Décors & Costumes Jérôme BOURDIN
Lumières Patrick MÉEÜS
Chorégraphie Jean-Marc CHASTEL
La Périchole Éléonore PANCRAZI
Guadalena & Manuelita Amandine AMMIRATI
Berginella & Ninetta Laurence JANOT
Mastrilla & Brambilla Pauline SABATIER
Piquillo Kaëlig BOCHÉ
Le Vice-Roi Marc BARRARD
Panatellas Marc LARCHER
Don Pedro de Hinoyosa Frédéric CORNILLE
Le Vieux prisonnier & le Marquis de Tarapote Jean-Claude CALON
Orchestre et Chœur de l’Opéra de Marseille
Dispositif de gilets vibrants pour la représentation du mardi 5 janvier Sur réservation .
Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
La P%E9richole is one of Ma%EEtre Jacques’s grand crus. Fresh, sparkling, and perfectly easy to drink.
L’événement La Périchole Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-22 par Ville de Marseille
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