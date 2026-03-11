La Périchole Opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 1er Arrondissement

La Périchole

Dimanche 27 décembre 2026 à partir de 14h30.

Mardi 29 décembre 2026 à partir de 20h.

Jeudi 31 décembre 2026 à partir de 20h.

Dimanche 3 janvier 2027 à partir de 14h30.

Mardi 5 janvier 2027 à partir de 20h. Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 80 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-27 14:30:00

fin : 2027-01-03

Date(s) :

2026-12-27 2026-12-29 2026-12-31 2027-01-03 2027-01-05

La Périchole est l’un des grands crus de maître Jacques. Frais, pétillant et gouleyant à souhait.

JACQUES OFFENBACH



Pas de fin d’année réussie sans un bon Offenbach de derrière les fagots ! La Périchole est l’un des grands crus de maître Jacques. Frais, pétillant et gouleyant à souhait. L’opéra-bouffe est inspiré d’une comédie de Mérimée que Jean Renoir a porté à l’écran avec Anna Magnani (Le Carrosse d’or).



La Périchole a vraiment existé, c’était une actrice et chanteuse célèbre à Lima qui a été la maîtresse du vice-roi du Pérou. On ne sait si son sobriquet signifiait petite merveille ou chienne indigène . Ça dépendait du ton. Hortense Schneider, dite Le Passage des princes , a assuré le succès de l’oeuvre. Puis Berganza et Crespin ont chanté à leur tour Ô mon cher amant , Ah quel dîner ou Je t’adore brigand .



Sûr que l’abattage d’Éléonore Pancrazi, de Marc Barrard et du jeune Kaëlig Boché devraient nous faire oublier tous nos soucis.



OPÉRA-BOUFFE EN 2 ACTES

Livret de Henri MEILHAC et Ludovic HALÉVY

Création à Paris, Théâtre des Variétés, le 6 octobre 1868

Dernière représentation à l’Opéra de Marseille, le 3 janvier 2003



Coproduction Opéra de Marseille / Opéra de Saint-Étienne



Direction musicale Gaspard BRÉCOURT

Mise en scène Jean-Christophe MAST

Décors & Costumes Jérôme BOURDIN

Lumières Patrick MÉEÜS

Chorégraphie Jean-Marc CHASTEL



La Périchole Éléonore PANCRAZI

Guadalena & Manuelita Amandine AMMIRATI

Berginella & Ninetta Laurence JANOT

Mastrilla & Brambilla Pauline SABATIER



Piquillo Kaëlig BOCHÉ

Le Vice-Roi Marc BARRARD

Panatellas Marc LARCHER

Don Pedro de Hinoyosa Frédéric CORNILLE

Le Vieux prisonnier & le Marquis de Tarapote Jean-Claude CALON



Orchestre et Chœur de l’Opéra de Marseille



Dispositif de gilets vibrants pour la représentation du mardi 5 janvier Sur réservation .

Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

La P%E9richole is one of Ma%EEtre Jacques’s grand crus. Fresh, sparkling, and perfectly easy to drink.

L’événement La Périchole Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-22 par Ville de Marseille