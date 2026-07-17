Informations pratiques

La Roche-sur-Grane

La Perle des Écrins

Les Amanins, 1324 route de Crest La Roche-sur-Grane Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Conte musical avec Emeric Guiraud et Sidonie Couëdel. Ce spectacle raconte l’épopée infinie d’une goutte d’eau depuis les hauteurs du ciel jusqu’à son plongeon dans la mer. Une aventure haute en couleurs pour une si petite perle.

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Les Amanins, 1324 route de Crest La Roche-sur-Grane 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 75 05 info@lesamanins.com

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English :

A musical tale featuring Emeric Guiraud and Sidonie Cou%EBdel. This show tells the endless epic of a drop of water, from the heights of the sky to its plunge into the sea. A colorful adventure for such a tiny pearl.

L’événement La Perle des Écrins La Roche-sur-Grane a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme