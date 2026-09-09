La perle du mois | Decorado Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles

Informations pratiques

Arles

La perle du mois | Decorado

Dimanche 27 septembre 2026 de 18h30 à 21h. Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 18:30:00

fin : 2026-09-27 21:00:00

Date(s) :

2026-09-27

La Perle est consacrée à un film rare, passé à travers les radars, et que nous avions absolument envie vous présenter.

La séance est présentée et se clôture par un échange avec l’équipe du Méjan.

De Alberto Vázquez

Interdit -12 ans



Synopsis

Arnold, une souris au chômage, traverse une crise existentielle. Il vit dans une ville ou l’entreprise A.L.M.A. dirige tout. Contrairement à sa femme María, il a depuis longtemps l’impression que ce monde est irréel. Décidant de se rebeller, il élabore un plan astucieux pour s’échapper de la ville. .

Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

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English :

La Perle is dedicated to a rare, overlooked film that we were absolutely eager to present to you. The screening includes an introduction and concludes with a discussion with the Méjan team.

L’événement La perle du mois | Decorado Arles a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme d’Arles