La perle du mois | Decorado Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles
dimanche 27 septembre 2026 · Cinémas Le Méjan (Actes Sud) · Arles
Informations pratiques
Arles
La perle du mois | Decorado
Dimanche 27 septembre 2026 de 18h30 à 21h. Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 18:30:00
fin : 2026-09-27 21:00:00
Date(s) :
2026-09-27
La Perle est consacrée à un film rare, passé à travers les radars, et que nous avions absolument envie vous présenter.
La séance est présentée et se clôture par un échange avec l’équipe du Méjan.
De Alberto Vázquez
Interdit -12 ans
Synopsis
Arnold, une souris au chômage, traverse une crise existentielle. Il vit dans une ville ou l’entreprise A.L.M.A. dirige tout. Contrairement à sa femme María, il a depuis longtemps l’impression que ce monde est irréel. Décidant de se rebeller, il élabore un plan astucieux pour s’échapper de la ville. .
Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52
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English :
La Perle is dedicated to a rare, overlooked film that we were absolutely eager to present to you. The screening includes an introduction and concludes with a discussion with the Méjan team.
L’événement La perle du mois | Decorado Arles a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme d’Arles
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