Une Rentrée en Images : Parcours de médiation et ateliers, Arles, Arles

Informations pratiques

Une Rentrée en Images : Parcours de médiation et ateliers 1 septembre 2026 – 1 octobre 2027 Arles Bouches-du-Rhône

Programme entièrement gratuit, réservé aux groupes scolaires, sociaux, médico-sociaux et judiciaires sur inscription et selon les places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-01T10:30:00+02:00 – 2026-09-01T19:00:00+02:00

Fin : 2027-10-01T09:00:00+02:00 – 2027-10-01T19:00:00+02:00

21e ÉDITION

1er SEPTEMBRE → 2 OCTOBRE 2026

22e ÉDITION

1er SEPTEMBRE → 1er OCTOBRE 2027

Fort de 20 ans d’existence, Une Rentrée en Images est un programme d’éducation et d’inclusion entièrement gratuit. Chaque année, ce dispositif d’envergure accueille plus de 400 groupes, représentant plus de 12 000 participants issus d’une douzaine de départements. Il s’adresse prioritairement aux publics scolaires ainsi qu’aux groupes des secteurs sociaux, médico-sociaux et judiciaires.

Afin d’offrir une expérience adaptée et immersive, chaque groupe bénéficie d’un programme sur mesure et personnalisé, articulé autour de trois piliers fondamentaux :

– Des visites d’expositions accompagnées et guidées par l’équipe de médiation des Rencontres d’Arles.

– Des ateliers pratiques et des rencontres privilégiées au cœur du festival.

– Des activités culturelles « à la carte » conçues en collaboration avec un réseau de structures partenaires.

Récemment enrichi grâce au soutien précieux de la Fondation Daniel et Nina Carasso, le dispositif réaffirme sa vocation sociale en s’ouvrant encore plus largement aux publics en situation de vulnérabilité, faisant de la photographie un vecteur d’échange, d’accessibilité et de cohésion.

Arles Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.rencontres-arles.com/fr/une-rentree-en-images »}]

21e ÉDITION

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