La Petite Ceinture en balade : un patrimoine ferroviaire réinventé, Station de métro Balard, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Station de métro Balard · Paris
Informations pratiques
La Petite Ceinture en balade : un patrimoine ferroviaire réinventé Samedi 19 septembre, 14h30 Station de métro Balard Paris
Limité à 20 personnes – Les inscriptions ouvriront ultérieurement
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez comment ce patrimoine historique a été réinventé et valorisé grâce à l’action conjointe de SNCF et de la Ville de Paris.
À travers une balade de 2 km sur une portion emblématique de la Petite Ceinture du 15ème arrondissement de Paris, suivez les évolutions paysagères et urbaines du site entre Balard et le parc Georges Brassens.
Une occasion unique de comprendre l’évolution de ce lieu mythique, de son rôle historique à sa métamorphose en espace vivant, au cœur de la capitale.
Inscrivez-vous et venez vivre cette expérience immersive !
Station de métro Balard Place Balard, 75015 Paris Paris 75015 Quartier de Javel Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/ »}]
Circuit commenté
©SNCF Immobilier
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