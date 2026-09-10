La Petite Châtelaine, Médiathèque Saint Maurice Pellevoisin, Lille

Informations pratiques

La Petite Châtelaine Mercredi 16 septembre, 10h30 Médiathèque Saint Maurice Pellevoisin Nord

Le hasard n’a rien à se reprocher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T10:30:00+02:00 – 2026-09-16T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-16T10:30:00+02:00 – 2026-09-16T11:30:00+02:00

Qui est cette fillette impassible qui se tient devant nous ? Que cache son regard énigmatique? Les yeux dans les yeux, notre comédienne tente de percer le mystère de La Petite Châtelaine, chef d’oeuvre de Camille Claudel.

Pendant 30 minutes, Marina dialogue avec cette oeuvre qui ne laisse personne de marbre. Elle multiplie les tentatives pour entrer en contact, se plonge dans les témoignages de l’époque, incarne des experts d’hier et d’aujourd’hui, et tente de faire parler le marbre pour découvrir ce que La Petite Châtelaine a à nous révéler.

Une forme courte et accessible pour découvrir l’univers de l’artiste

Médiathèque Saint Maurice Pellevoisin 205 bis Rue du Faubourg de Roubaix, 59000 Lille Lille 59777 Saint-Maurice Pellevoisin Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bm-lille.fr/bml/search.aspx#/Detail/(query:(Id:’5_OFFSET_0′ »}]

Théâtre

©B. Rousseau Conservation