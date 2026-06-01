La petite expo #8 : le métal raconte l’histoire, Musée de Normandie, Caen

La petite expo #8 : le métal raconte l’histoire 19 et 20 septembre Musée de Normandie Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La petite expo #8

Le métal raconte l’histoire

La collection numismatique de la Société des antiquaires de Normandie.

Sinistré en 1944, le musée de la Société des antiquaires de Normandie conservait d’importants fonds numismatiques transmis en 1983 au Musée de Normandie dans le cadre d’une convention de dépôt pérenne avec la Ville de Caen pour la sauvegarde des collections.

Plus de 8000 monnaies et médailles sont préservées dont le dommage principal suite aux bombardements est la perte de la documentation les concernant. Le travail de récolement et d’inventaire a été repris au musée avec l’aide des experts numismates du CRAHAM – Université de Caen. Ce travail permet de prendre la mesure de la richesse d’une collection constituée selon la tradition des sociétés savantes, par dons ou échanges, mais aussi par le produit de la recherche archéologique ou une politique d’acquisitions raisonnée dans le but de présenter, par le truchement de la monnaie, un vaste parcours dans le temps et dans l’espace, en Normandie et dans toute l’Europe.

Ce point d’étape sur une recherche en cours rend hommage à cette ambition didactique et illustre le travail incessant du musée dans la documentation et la reconstitution des fonds sinistrés.

Derniers jours ! Jusqu’au 4 octobre. Musée de Normandie – Logis du Gouverneur, dans la dernière salle du parcours permanent. Accès inclus dans votre billet d’entrée.

Musée de Normandie Le Château, 14000 Caen, France Caen 14000 Calvados Normandie 0231304760 https://musee-de-normandie.caen.fr Le château de Caen a été fondé vers 1060 par Guillaume le Conquérant. Le donjon en pierre et la salle de l’Échiquier ont été élevés vers 1120 par Henri Ier Beauclerc, fils de Guillaume le Conquérant. Sous Philippe-Auguste, le donjon a été entouré d’une chemise flanquée de quatre tours circulaires et bordée de fossés. Au XIVe siècle a été construit un logis (actuel logis du gouverneur) , remanié aux 16e et XVIIIe siècles. L’église Saint-Georges, du XIIe siècle, a été remaniée au XVIe siècle (la nef lambrissée a gardé son ossature et ses fenêtres romanes). A partir du XVIIe siècle, le château a perdu son usage défensif et est devenu un lieu de garnison. Après la Révolution, donjon a été arasé, les fossés comblés et le site affecté à l’armée.

La petite expo #8

Musée de Normandie – Ville de Caen / Lucie Voracek