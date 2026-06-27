La petite expo Bibliothèque André-Périgord Feytiat Bibliothèque André-Périgord Feytiat

Informations pratiques

Feytiat

La petite expo Bibliothèque André-Périgord Feytiat

Bibliothèque André-Périgord 2 Avenue Winston Churchill Feytiat Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-02

fin : 2027-02-28

Date(s) :

2027-02-02

Chiens et chats ! 2 expos pour explorer ce thème

“Les magnifiques illustrations de Benjamin Lacombe”

“La Grande expo d’un petit chien Idéfix” .

Bibliothèque André-Périgord 2 Avenue Winston Churchill Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 43 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La petite expo Bibliothèque André-Périgord Feytiat

L’événement La petite expo Bibliothèque André-Périgord Feytiat Feytiat a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Limoges Métropole