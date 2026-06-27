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AGENDA · Feytiat

La petite expo Bibliothèque André-Périgord Feytiat Bibliothèque André-Périgord Feytiat

mardi 2 février 2027 · Bibliothèque André-Périgord · Feytiat

La petite expo Bibliothèque André-Périgord Feytiat Bibliothèque André-Périgord Feytiat

Informations pratiques

Début
mardi 2 février 2027
Fin
dimanche 28 février 2027
Lieu
Bibliothèque André-Périgord
Adresse
2 Avenue Winston Churchill
Ville
87220 Feytiat
Département
Haute-Vienne
Tarif

Feytiat

La petite expo Bibliothèque André-Périgord Feytiat

Bibliothèque André-Périgord 2 Avenue Winston Churchill Feytiat Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-02
fin : 2027-02-28

Date(s) :
2027-02-02

Chiens et chats ! 2 expos pour explorer ce thème
“Les magnifiques illustrations de Benjamin Lacombe”
“La Grande expo d’un petit chien Idéfix”   .

Bibliothèque André-Périgord 2 Avenue Winston Churchill Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 43 20 

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English : La petite expo Bibliothèque André-Périgord Feytiat

L’événement La petite expo Bibliothèque André-Périgord Feytiat Feytiat a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Limoges Métropole

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