La petite Italie dans la cité des Papes Avignon
jeudi 8 octobre 2026 · Avignon
Informations pratiques
Avignon
La petite Italie dans la cité des Papes
place Pignotte Avignon Vaucluse
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 14:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-08 2026-10-10
Avignon Tourisme vous invite à partir à la découverte du passé italien de la ville.
.
place Pignotte Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 74 32 74 officetourisme@avignon-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Avignon Tourisme invites you to discover the city’s Italian past.
L’événement La petite Italie dans la cité des Papes Avignon a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme Avignon Tourisme
À voir aussi à Avignon (Vaucluse)
- Midis-sandwichs, Bibliothèque Ceccano, Avignon 11 septembre 2026
- Babillages, Bibliothèque Ceccano, Avignon 12 septembre 2026
- Bienvenue à Fantômia !, Bibliothèque Ceccano, Avignon 12 septembre 2026
- Parlons ensemble, Bibliothèque Ceccano, Avignon 12 septembre 2026
- Babillages, Bibliothèque du Puzzle, Avignon 16 septembre 2026